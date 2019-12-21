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      У Єврокомісії прокоментували домовленості між Україною та Росією про транзит газу

      1960 Читать новость на русском
      Угода між Україною та Росією про газ гарантує теплі домівки у Європі взимку, – Єврокомісія / AP

      Домовленість між Україною та Росією про продовження постачання російського газу до Європи через українську газотранспортну систему гарантуватиме теплі будинки у ЄС цієї зими.

      Домовленість про транзит газу — збалансована і від неї "виграла кожна зі сторін", про це повідомив представник Єврокомісії на переговорах про транзит газу Марош Шефчович.

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      "Ми посилаємо потужний сигнал як споживачам, так і промисловості, чітко демонструючи, що ЄС гарантує теплі будинки, стабільні ринки та конкурентні ціни", – сказав він.

      Шеврович наголошує, що "тепер є політична основа з ключовими домовленостями, які необхідні для того, аби продовжити шлях до укладання довгострокового контракту про транзит газу".

      Одночасно Європа доводить свою солідарність з Україною, а також свою підтримку у створенні процвітаючого енергетичного ринку,
      – повідомив Шефчович.

      Він також зазначив, що після підписання нового договору Росія залишить за собою статус надійного постачальника газу, а Україна – надійного транзитера.

      Що відомо про домовленість між Україною та Росією щодо газу?

      • Переговори між Україною та Росією про продовження транзиту газу завершились 20 грудня у Мінську.
      • Там сторони продовжували говорити після зустрічі у Берліні, під час якої досягли принципової згоди продовжувати транзит газу через Україну.
      • Деталей угоди наразі не називають, адже сторони переговорів мають погодити домовленість з урядами, у столицях Києві та Москві.
      • В Офісі Президента наголосили, що "сторони досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій".
      • ЗМІ повідомляють, що Україна тр Росія домовилися про умови вирішення арбітражного спору в Стокгольмі, а також щодо обсягів і термінів транзиту російського газу в Європу через українську газотранспортну систему.

      Раніше тристоронні переговори про транзит відбувалися переважно у будівлі Єврокомісії у Брюсселі. Згодом наступні уже двосторонні перемовини про транзит відбулися на рівні міністрів енергетики Росії та України у Відні.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Нафтогаз Газовий контракт Газовий конфлікт Газпром Тарифи на газ Газ Новини політики
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