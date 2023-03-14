В феврале - марте 2023 боец помогал россиянам в проведении подрывной деятельности против Украины.

Читайте также Очистка Верховной Рады продолжается: Волошину из ОПЗЖ объявили о подозрении в госизмене

Помогал готовить ракетные удары

По собственной инициативе он перешел на сторону врага и передавал оккупантам сведения о расположении военных стратегических и административных объектов на территории Николаевской и Винницкой области. В СБУ уточнили, что это был контрактник одной из воинских частей, дислоцированных на территории региона.

По информации россияне готовили прицельные ракетные удары по украинским объектам. Также предатель думал о переходе за линию фронта и сдаче в плен.

Предателем оказался контрактник ВСУ / Фото прокуратуры

Как военный передавал данные

Чтобы установить связь с агрессором, он "обратился" к своей сестре, проживающей в России. Она находится в близких отношениях с должностным лицом оккупационных группировок – заместителем командира по военно-политической работе 83-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона Владимиром Снеговским.

С оккупантом женщина познакомилась после захвата одного из поселков Херсонской области, где проживала в начале вторжения. Именно передал информацию о ее родственнике кадровому сотруднику российской спецслужбы, затем вышедшему на прямую связь с фигурантом.

Предателя задержали

Правоохранители задержали военного. Впоследствии ему избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Досудебное расследование ведут следователи УСБ Украины в Николаевской области при оперативном сопровождении оперативных подразделений контрразведки.



Военного задержали / Фото прокуратуры