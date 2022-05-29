Российские контрактники ждут конца мая, чтобы бежать из Украины

Что ж, контрактники кафиров не могут уже дождаться конца мая, чтобы поскорее бежать из Украины. Об этом свидетельствуют телефонные разговоры кафиров, перехватываемых Службой безопасности Украины.

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Согласно определенному Россией термину «спецоперации», все, кто заехал в Украину в феврале, имеют основания покинуть службу. Впрочем, все идет не так, как россиянам хотелось. Многих из них Вооруженные Силы Украины уже "доставили" домой, а оставшиеся ждут конца службы. Но, скорее всего, руководство их разочарует.

Сказали, что замены не будет никакой. Никто нас поменять не желает, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, сейчас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке,

– говорит рашист с другом.

Российские кафиры сами понимают, что командование их не отпустит, потому что найти новых желающих воевать непросто.

Согласно перехватам, командование приезжает и агитирует самыми разными способами. К примеру, "Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто здесь останется" . Также устрашают, что характеристику в личном деле испортят. Впрочем, как говорит кафир, это еще ни одного не остановило.

Надеемся, что армия кафиров все-таки станет меньше до лета. А если нет – наши защитники помогут им вернуться домой,

– говорится в сообщении СБУ.

Слушайте новый перехват СБУ: аудио

В России отменили возрастные ограничения для призывников

25 мая Совет страны-агрессорки принял новый закон , устраняющий возрастные ограничения для службы в армии по контракту. Отныне в российскую армию будут привлекать и контрактников старше 40 лет. Ранее на службу по контракту брали россиян от 18 до 40 лет и иностранцев, которым еще не исполнилось 30 лет.

Что это, если не еще один признак того, что Россия сталкивается с нехваткой пехоты для продолжения наступления на Украину? Это значит, что победа Украины уже не за горами!

Прислали повестку слепому от рождения мужчине на коляске

В стране-агрессорке решили, что на войне пригодятся все и даже люди с инвалидностью и ДЦП. Так, повестка от военкомата пришла 28-летнему Сергею Ситдикову из Татарстана, который с рождения слеп и на инвалидной коляске.

Россияна крайне удивила повестка, но еще большей неожиданностью стало то, что в военкомате его считают уклоняющим, поскольку якобы посылали повестки и раньше. Интересно, что папка с его личным делом, в котором было медицинское заключение, в военкомате исчезла. "Уклоняющий" говорит, что ему обещали во всем разобраться и выдать военный билет.

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