Новый контракт 18 – 24 предусматривает существенные финансовые выгоды новобранцам указанной возрастной группы. Об этом сообщает 24 Канал.

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На кого направлен контракт 18 – 24

Так называемый "Контракт 18 – 24" предлагает финансовые и другие преимущества граждан указанного возраста, которые подпишут контракт на службу в ВСУ на 1 год. Через год контракт можно расторгнуть и даже уехать за границу. Впрочем, проходить службу можно будет исключительно на боевых должностях.

Партнеры Украины говорят о возможной необходимости снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Украина на мобилизацию с 18 лет идти отказывается и этот контракт может стать альтернативой.

Если брать любую возрастную группу, в том числе с 18 – 24, то ее можно поделить на 4 категории:

те, кто хочет служить;

те, кто колеблется;

те, кто не хочет служить;

те, кто не может служить.

Первая категория – добровольцы. Люди, которые вместе с ветеранами АТО и ООС сформировали костяк новой украинской армии после начала полномасштабного вторжения. Добровольцы все еще есть и если они приобщаются к войску сейчас – вероятно, были факторы, которые не позволяли сделать им это раньше.

Новые контракты направлены именно на вторую категорию лиц. Им дают дополнительную мотивацию таки присоединиться к армии.