К слову, Владимир Зеленский ранее заявил, что есть понятные действия на поле боя. Украинский лидер подчеркнул, что верит в успех контрнаступления.

Обратите внимание Очередной жест доброй воли: в России заявили об уходе севернее Бахмута

Военные точно знают, что делать. Они – профессионалы и доказали всему миру, что наша армия готова к бою. Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает. Думаю, на этот раз будет так же,

– подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Украина осознает свою ответственность за освобождение территорий. Украинская сторона общается с партнерами. В то же время, когда украинская сторона говорит о конкретных планах, они – секретные. Если кто-то считает, что такие планы хоть кому-то раскрываются, этот человек очень ошибается.

"Все по-другому. У военных есть несколько вариантов действий, и какой из них будет использован для той или иной операции, зависит от многих факторов", – подчеркнул Данилов.

Кроме того, он добавил, что к зиме Украина хочет освободить все свои территории. В частности, говорится о временно оккупированном Крыму. В то же время Данилов отметил, что временные рамки – не приоритет, Украина будет продолжать борьбу столько, сколько нужно.