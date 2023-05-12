Зеленский подчеркнул, что гораздо больше проблем было тогда, когда Украине почти никто не помогал, а украинская столица была в окружении. Однако тогда украинцы смогли сплотиться и дать отпор России. Уже тогда пришла помощь. В то же время Украина пользовалась только своим оружием и своими силами.

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Есть совершенно понятные наши действия на поле боя. Я живу с этой верой. Я уверен, что народ Украины в большинстве своем, наши военные – все верят в победу. Как можно без этой веры жить и бороться?

– подчеркнул президент.

Зеленский заметил, что удалось сплотить и украинцев, и Европу, и мир вокруг Украины. Зеленский отметил, что благодарен за это украинцам, обществам других стран и лидерам ответственных государств.

"Сейчас я больше верю в успех. Да, есть усталость определенная, как и у любых живых людей. Мы живые люди. Есть усталость. Есть определенное недоверие к некоторым странам, которые постоянно балансируют", – добавил президент.

Украина хочет завершить войну к зиме

Алексей Данилов заявил, что Украина хочет полностью завершить войну к зиме 2023 – 2024. Речь идет об освобождении всех территорий. В частности, Крыма.

В то же время, Украина не будет ограничиваться временем, а будет бороться столько, сколько нужно.