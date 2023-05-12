Зеленський наголосив, що набагато більше проблем було тоді, коли Україні майже ніхто не допомагав, а українська столиця була в оточенні. Однак тоді українці змогли згуртуватися й дати відсіч Росії. Вже тоді надійшла допомога. Водночас спершу Україна користувалася тільки своєю зброєю та своїми силами.

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Є абсолютно зрозумілі наші дії на полі бою. я живу з цією вірою. Я впевнений, що народ України в більшості своїй, наші військові – всі вірять в перемогу. Як можна без цієї віри жити і боротися?,

– наголосив президент.

Зеленський зауважив, що вдалося згуртувати й українців, й Європу, й світ навколо України. Зеленський наголосив, що вдячний за це українцям, суспільствам інших країн та лідерам відповідальних держав.

"Зараз я більше вірю в успіх. Так, є втомленість певна, як і будь-яких живих людей. Ми живі люди. Є втомленість. Є певна недовіра до деяких країн, які постійно балансують", – додав президент.

Україна хоче завершити війну до зими

Олексій Данілов заявив, що Україна хоче повністю завершити війну до зими 2023 – 2023. Мовиться про звільнення усіх територій. Зокрема, Криму.

Водночас Україна не обмежуватиметься часом, а боротиметься стільки, скільки потрібно.