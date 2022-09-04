ВСУ получили стратегическую инициативу

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, украинские военные уже набросили стратегическую, логистическую и огневую удавку вокруг находящейся на правом берегу Херсонщины группировки.

Обратите внимание Почему контрнаступление на Юге так важно: генерал Ходжес назвал 3 аспекта

Эта удавка уже начинает затягиваться. Однако как скоро это произойдет, спрогнозировать невозможно, потому что фронт – невероятно динамичное явление.

Как заметил военный эксперт, то, что фронт "закипел" именно сейчас было совершенно ожидаемо. Дело в том, что приближается поздняя осень, и как только начнутся большие дожди, тяжелой технике станет довольно непросто передвигаться по суше. Именно поэтому противник начал давить на некоторых направлениях.

Впрочем, стратегическая инициатива однозначно перешла в руки Украины. Наши защитники ежедневно навязывают врагу свою логику боевых действий, как они ее понимают. Но Черник отметил – эту инициативу не стоит путать с переломом.

До перелома, на мой взгляд, еще достаточно далеко. У меня нет стратегического оптимизма относительно нового года, мол, мы выбьем всех наших врагов из всех наших земель. Это произойдет, но надо еще набираться терпения,

– считает он.

Чем инициатива отличается от перелома

Для ясности эксперт объяснил, в чем разница между инициативой и переломом. Да, перелом – это когда мы ежедневно освобождаем огромные территории, двигаемся вперед на 10-20 километров согласно определенному расчетному времени. Это время действительно выставляется оперативно и рассчитывается.

"Война – это математика. Считается все, есть специальные формулы для расчетов наступлений, делается расчет сил и средств, то есть людей и всего оружия, ставится стратегическая цель и она реализуется под определенные даты. Вот это перелом. Он будет тогда, когда из наших фронтов у нас будут рапорты – отбили, отбили, отбили", – рассказал Черник.

А инициатива – это когда перелома еще нет, но ежедневные бои происходят по сценарию одной из сторон. То есть одна сторона находится в позиции поражения, а другая – в позиции своеобразного наступления. Эту разницу нужно понимать очень корректно.

Петр Черник Военный эксперт В эту минуту мы навязываем противнику логику своих действий. И действительно главным признаком этой инициативы является то, что выросло "табакокурение" и "хлопок" на Крымском полуострове. Понимая, насколько Крым в психологии россиян сакральный, это действительно серьезная инициатива.

Петр Черник прокомментировал наступление ВСУ в Херсонской области: смотрите видео

У ВСУ на Юге теперь другая цель