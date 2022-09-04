ЗСУ отримали стратегічну ініціативу

Про це 24 каналу розказав військовий експерт Петро Черник. За його словами, українські військові вже накинули стратегічний, логістичний та вогневий зашморг навколо угруповання, що перебуває на правому березі Херсонщини.

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Цей зашморг вже починає затягуватися. Однак як швидко це станеться, спрогнозувати неможливо, тому що фронт – неймовірно динамічне явище.

Як зауважив військовий експерт, те, що фронт "закипів" саме зараз було абсолютно очікувано. Річ у тім, що наближається пізня осінь, і щойно почнуться великі дощі важкій техніці стане доволі непросто пересуватися суходолом. Саме тому противник почав тиснути на деяких напрямках.

Утім, стратегічна ініціатива, однозначно, перейшла до рук України. Наші захисники щоденно нав'язують ворогу свою логіку бойових дій, так, як вони її розуміють. Але Черник наголосив – цю ініціативу не варто плутати з переломом.

До перелому, на мій погляд, ще доволі далеко. Я не маю стратегічного оптимізму щодо нового року, мовляв, ми виб'ємо усіх наших ворогів з усіх наших земель. Це станеться, але треба ще набиратися терплячості,

– вважає він.

Чим ініціатива відрізняється від перелому

Для ясності експерт пояснив, у чому полягає різниця між ініціативою та перелом. Так, перелом – це коли ми щодня звільняємо величезні території, рухаємося уперед на 10 – 20 кілометрів згідно з певним розрахунковим часом. Цей час справді виставляється оперативно та обчислюється.

"Війна – це математика. Рахується все, є спеціальні формули для розрахунків наступів, робиться розрахунок сил і засобів, тобто людей і всієї зброї, ставиться стратегічна мета і вона реалізовується під певні дати. Ось це є перелом. Він буде тоді, коли з наших фронтів ми матимемо рапорти – відбили, відбили, відбили", – розповів Черник.

Натомість ініціатива – це коли перелому ще немає, але щоденні бої відбуваються за сценарієм однієї зі сторін. Тобто одна сторона перебуває у позиції ураження, а друга – у позиції своєрідного наступу. Цю різницю потрібно розуміти дуже коректно.

Петро Черник Військовий експерт На цю хвилину ми нав'язуємо противнику логіку своїх дій. І насправді головною ознакою цієї ініціативи є те, що зросло "тютюнопаління" і "бавовнування" на Кримському півострові. Розуміючи, наскільки Крим у психології росіян є сакральним, то це насправді серйозна ініціатива.

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