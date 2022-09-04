Про це розповів американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес. Він пояснив, чому важливий контрнаступ на Півдні.

До теми Росіяни – виснажені: генерал Ходжес поділився прогнозом на найближчі 6 місяців війни

Потрібно зупинити русифікацію Херсонщини

Бен Ходжес пояснив, що контрнаступ важливий, щоб зупинити русифікацію, яку кремль проводить на окупованій Херсонщині. Зокрема, за його словами, росія намагається знищити все українське. Він наголосив, що зламати плани ворога важливо до псевдореферендуму.

Херсон був першим захопленим обласним центром. І ми бачили, що Росія має намір зробити – русифікувати все: рубль, мову, культуру. Вони знищують усі аспекти української культури, які тільки можуть, та розставляють своїх людей на місцях. Тож важливо це переламати та особливо зробити це до будь-якого фіктивного референдуму про статус Херсонської області,

– сказав генерал.

Котел у Херсоні стане ударом по російських силах

Ще один аргумент, чому контрнаступ важливий, полягає в тому, що потенційно тисячі російських військових можуть бути захоплені або знищені "всередині такого котла, якщо Україна захоче це зробити". Йдеться про окупантів, які відрізані від шляхів постачань у Херсоні.

Бен Ходжес наголосив, що росіяни, які опиняться у блокаді, не боротимуться, як українські воїни в Маріуполі.

Це стане серйозним ударом по російських силах, і кремль не зможе вигадати таку казку, яка б це пояснила. Можна сказати з упевненістю, що російські війська, що застрягли в Херсоні, не боротимуться так, як це робили українські солдати в Маріуполі – це буде зіставлення волі до битви та можливостей,

– заявив генерал.

В України з'явиться можливість перемістити HIMARS

Врешті-решт, Бен Ходжес заявив, що якщо ліквідувати Херсон як російський анклав, то в України з'явиться можливість перемістити HIMARS та інші ракетні установки далі на Схід та набагато ближче до Криму.

За словами генерала, завдяки звільненню Херсона в України з'явиться можливість щоденно атакувати інфраструктуру ворога у Севастополі. Це своєю чергою ускладнить для росії проведення операцій із Криму.

Отже, після цього можна уявити можливість щоденних атак на всю інфраструктуру, включаючи порт у Севастополі на Кримському півострові. Це справді дуже ускладнить для росії проведення операцій із Криму. Чорноморський флот уже ховається за півостровом, а Україна не має навіть ВМФ. Це (звільнення Херсона, – 24 канал) дуже ускладнить життя росіян,

– сказав Ходжес.

Він додав, що після звільнення Херсона російські туристи втечуть з пляжів Криму.

Наступ ЗСУ на Херсон: що відомо

ЗСУ наприкінці серпня прорвали першу лінію оборони окупантів на Херсонщині. Після цього повідомлялося, що наші військові перейшли в наступ на Херсон.

Успішний наступ ЗСУ на Херсон підтвердили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії. У британському відомстві повідомили, що українські військові просуваються на декількох напрямках.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що українські військові можуть продовжувати контрнаступ на Півдні ще тижнями або й місяцями. Також в ISW повідомили, що першочергово метою контрнаступу ЗСУ на Півдні є не повернення захоплених територій, а деградація російської армії.

Вас це може зацікавити – що росіянам розповідають про контрнаступ ЗСУ на Херсон: дивіться відео