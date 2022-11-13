Их опубликовал журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев. На фото видно, что на двух основных площадках военной базы с 11 по 27 октября значительно уменьшилось количество техники.

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Оккупанты могли начать отводить технику в конце октября

Спутниковые фото, опубликованные Грозевым, свидетельствуют о том, что оккупанты начали отступать задолго до публичного заявления их командующего Сергея Суровикина об уходе.



В Чаплинке было больше вражеской техники / Фото из твиттера Христо Грозева

Журналист-расследователь отметил, что с военной базы в Чаплинке, где размещались, в частности, ударные вертолеты КА-52, захватчики начали отступать в конце октября.

Это важно, поскольку показывает отступление далеко за Днепр, что сделает тактическую поддержку любых атак Херсона почти невозможной (и аналогично помешает на Запорожском направлении),

– отметил Грозев.

Он также акцентировал на том, что Чаплинка расположена в 80 километрах к востоку от Херсона — в пределах досягаемости HIMARS.



Военной техники стало меньше / Фото с твиттера Христо Грозева

В ВСУ оценили угрозу перебрасівания россиян из-под Херсона на Восток

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские бойцы на Юге не дадут россиянам возможности перебросить личный состав из-под Херсона на Восток.

"Я уверен, что наш Генштаб думает о том, чтобы нанести удары врагу, чтобы у него такой возможности не было. Насколько я вижу, россияне сами боятся, что мы сможем взять резервы на Юге", – добавил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Однако, по его словам, динамика боевых действий на Востоке все же может измениться, если оккупантам удастся перебросить туда часть сил Херсонщины.

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