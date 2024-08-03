Командующий Объединенных сил и Группы войск "Хортица", бригадный генерал Андрей Гнатов, сообщил о новой стратегии Кремля. Она направлена на препятствование накоплению украинских ресурсов для будущих контрнаступательных операций.

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Как Россия препятствует Украине в подготовке к контрнаступлению

В своем интервью Гнатов объяснил, что Россия начала наступление на севере Харьковской области в начале мая 2024 года с целью усложнить Украине накопление сил и ресурсов.

Гнатов отметил, что российское военное командование пытается заставить Украину направить имеющиеся силы на оборонительные операции в Харьковской области, что мешает формированию новых резервов и затрудняет ротацию войск.

Согласно оценкам Института изучения войны, текущие российские наступательные операции на востоке и северо-востоке Украины направлены на ухудшение способности Украины накапливать живую силу и материальные ресурсы, необходимые для ведения эффективной борьбы.

Аналитики считают, что российское командование будет продолжать свои усилия для поддержания текущего темпа наступления, чтобы ограничить возможность Украины захватить инициативу на отдельных участках фронта.