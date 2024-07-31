Впрочем, периодические механизированные атаки оккупантов отражают наступательные возможности России. Аналитики отмечают, что Кремль вряд ли сможет организовать новую летнюю наступательную операцию из-за материальных и человеческих ограничений.

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Будет ли Россия проводить масштабное наступление летом

В Институте изучения войны отмечают, что российские войска испытывают трудности с проведением одновременных масштабных наступательных операций и обычно осуществляют атаки "импульсами" на разных участках фронта.

Иногда интенсивность наступления в одном секторе уменьшается, когда активность в другом растет. В течение лета россияне периодически осуществляли механизированные штурмы на Лиманском, Часовярском и Авдеевском направлениях в Донецкой области, недавно активизировав атаки на запад и юго-запад от Донецка.

В частности, части 90-й танковой дивизии Центрального военного округа были переброшены из Авдеевки на юго-запад от Донецка, что свидетельствует об изменении приоритетов российского военного командования.

Аналитики считают, что российские войска, вероятно, направят дополнительные механизированные силы в этот район с целью использования слабых мест украинской обороны и достижения определенного территориального продвижения.

Что было в планах России ранее

Ранее Россия планировала захватить остальную территорию Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей летом 2024 года, но эти планы были пересмотрены, вероятно, после поступления военной помощи Украине от США в апреле 2024 года.

Сейчас российское командование может сосредоточиться на ограниченных тактических наступлениях, в частности на западе Донецкой области, надеясь на достижение определенных побед, таких как перерезание трассы Угледар-Константиновка.

К чему могут привести бешеные потери бронетехники России

Готовность российского командования к успехам на западе Донецкой области в обмен на значительные потери бронетехники могут обременить Россию в долгосрочной перспективе, ведь оккупанты в ближайшие годы сожгут ограниченные запасы оружия и оборудования советских времен.

Сейчас российские войска имеют достаточное количество техники для периодических штурмов, но неизвестно, есть ли у них резервы для проведения одновременных масштабных наступательных операций.