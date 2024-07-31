Втім, періодичні механізовані атаки окупантів відображають наступальні можливості Росії. Аналітики зазначають, що Кремль навряд чи зможе організувати нову літню наступальну операцію через матеріальні та людські обмеження.

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Чи буде Росія проводити масштабний наступ влітку

В Інституті вивчення війни зазначають, що російські війська мають труднощі з проведенням одночасних масштабних наступальних операцій і зазвичай здійснюють атаки "імпульсами" на різних ділянках фронту.

Іноді інтенсивність наступу в одному секторі зменшується, коли активність в іншому зростає. Протягом літа росіяни періодично здійснювали механізовані штурми на Лиманському, Часів’ярському та Авдіївському напрямках у Донецькій області, нещодавно активізувавши атаки на захід і південний захід від Донецька.

Зокрема, частини 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу були перекинуті з Авдіївки на південний захід від Донецька, що свідчить про зміну пріоритетів російського військового командування.

Аналітики вважають, що російські війська, ймовірно, спрямують додаткові механізовані сили в цей район з метою використання слабких місць української оборони та досягнення певного територіального просування.

Що було в планах Росії раніше

Раніше Росія планувала захопити решту території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей влітку 2024 року, але ці плани були переглянуті, ймовірно, після надходження військової допомоги Україні від США в квітні 2024 року.

Наразі російське командування може зосередитися на обмежених тактичних наступах, зокрема на заході Донецької області, сподіваючись на досягнення певних перемог, таких як перерізання траси Вугледар-Костянтинівка.

До чого можуть призвести шалені втрати бронетехніки Росії

Готовність російського командування до успіхів на заході Донецької області в обмін на значні втрати бронетехніки можуть обтяжити Росію в довгостроковій перспективі, адже окупанти в найближчі роки спалять обмежені запаси зброї та обладнання радянських часів.

Наразі російські війська мають достатню кількість техніки для періодичних штурмів, але невідомо, чи є в них резерви для проведення одночасних масштабних наступальних операцій.