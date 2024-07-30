Так, у соцмережі "воєнкор" Юрій Котьонок розповів, що чутки про те, що на одному з напрямків командування ухвалило "геніальне рішення" не забирати тіла "двохсотих", відповідають дійсності.

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Аби не псувати статистику

Як пояснив пропагандист, робиться це для того, аби знизити статистику втрат.

Поки лежать "безхазяйні", вважаються живими або зниклими безвісти. Витягувати дають частинами, дозовано, щоб статистика не зростала. На жаль, не вигадки, а реальність,

– написав Котьонок.

Ще один воєнкор, який після поранення опинився в госпіталі у Бєлгороді, розповів про шалені втрати, які зараз не менші, ніж були у 2022 році. Також він підкреслив брак порядку в армії.

Раніше росЗМІ повідомляли, що родичі 25-тої штурмової бригади окупантів скаржаться на те, що не проводиться евакуація тіл загиблих. Крім того, командування відправляє у бій людей без очей, на милицях та з гепатитом.