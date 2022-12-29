СМИ взяли интервью у 35 человек, включая украинских командиров, официальных лиц в Киеве и военных подразделениях, а также высокопоставленных военных и политических чиновников США и Европы. После этих разговоров они сформировали пять основных выводов.

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Выводы украинского контрнаступления

Вывод 1: контрнаступление как диверсия

СМИ утверждают, что генерал-полковник Александр Сырский предложил провести контрнаступление в Харьковской области, когда Генштаб ВСУ требовал диверсионных операций для того, чтобы россияне не сосредоточили все свои силы на защите Херсона.

Александр Сырский планировал контрнаступление вместе со своими главными помощниками и ключевыми командирами бригад. Сам генерал-полковник говорит, что эта планировка была кропотливой работой.

Вывод 2: США не причастны к Харьковской операции

Представители США не участвовали в планировании Харьковской операции и они также были удивлены успехом украинских войск и тому темпу, с которым падали российские линии обороны.

Однако СМИ отмечают, что США предоставляли Украине информацию о целях. В частности, украинская сторона передавала список целей, которые хочет поразить, а в ответ получала точные координаты.

Вывод 3: "горькая правда" Суровикина

После поражения в Харьковской области кремлевский диктатор Владимир Путин решил назначить командующим оккупационной армии Сергея Суровикина. Через прямой контакт с генералом, диктатор начал получать более реалистичную картину событий, чем та, которую ему давало высшее русское военное руководство. То есть буквально Суровикин начал говорить Путину что-то похожее на "горькую правду".

Вывод 4: роль США в контрнаступлении на Юге

Как утверждают СМИ, американцы были вовлечены в помощь Украине в контрнаступлении на Юге. Сначала в планах было и наступление на Запорожье, чтобы прервать сухопутный коридор с Крымом.

Во время учений в Германии в июле украинские командиры вместе с британцами и американцами пришли к выводу, что операция, сосредоточенная на Херсоне, будет лучшим вариантом.

Вывод 5: тайное изменение командования Херсонской операцией

СМИ утверждают, что в конце сентября из-за разочарования в отсутствии прогресса на Юге был сменен командующий Херсонской операцией – генерал-майора Андрея Ковальчука заменил бригадный генерал Александр Тарнавский.

Однако эту информацию держали в секрете, чтобы россияне не использовали ее в своей пропаганде.