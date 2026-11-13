Апостол объяснил, по какому принципу ВСУ выбирают направления для контрнаступления

Об этом заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол во время встречи с журналистами, сообщает 24 Канал.

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Как ВСУ выбирают участки для контрнаступления?

По словам Апостола, наступать нужно там, где украинские войска могут достичь конкретного результата.

Атаковать хорошо укрепленные позиции противника, имеющего численное превосходство, не всегда целесообразно.

Апостол пояснил, что на одних направлениях ВСУ могут проводить наступательные операции, а на других – сосредоточиваться на сдерживании противника и истощении его сил.

В то же время успех операций определяется не только освобожденной территорией, но и тем, как они влияют на ситуацию на фронте.

Отдельно командующий ДШВ отметил, что успешные наступательные операции ВСУ влияют не только на ситуацию на фронте, но и на отношение международных партнеров к Украине и ее позицию на переговорах.

По его словам, успехи украинских военных опровергают заявления России о якобы невозможности дальнейшего сопротивления.

Напомним, что осенью Силы обороны провели как минимум две успешные контрнаступательные операции – "Вивальди" на Лиманском направлении и "Велес" на Купянском.