Возможно, они будут отводить часть ресурсов так называемой второй линии. Это может произойти на Южном направлении и в Слобожанщине. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Сергей Грабский.

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"Говорить, что они серьезно обнажат какие-то участки, и для нас наступление превратится в какую-нибудь прогулку, я бы не стал", – утверждает военный эксперт.

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В чем ошибка россиян

Что касается ресурсов и резервов врага, отмечает Грабский, оккупанты несколько опоздали с объявлением очередной волны мобилизации. Об этом мы говорили с конца декабря 2022 года, отмечая, что Россия может это делать.

Когда отрабатываются определенные планы, себя ставишь на место противника и думаешь как противник. Оказалось, что они (россияне – 24 Канал) не думают так, как мы,

– акцентирует военный эксперт.

Государство-агрессор не отработало вопрос об очередной волне мобилизации, говорит Грабский, что значительно усложняет ему процесс подготовки и обеспечения дополнительным ресурсом и боевым потенциалом своих подразделений.

Так, мы получаем определенный временной промежуток. По словам военного эксперта, через 1 – 2 месяца противник физически не будет иметь доступных резервов – это позволит нам проводить определенные наступательные действия. "Этот вопрос достаточно объективный и может быть реализован, в этом нет никаких сомнений", – резюмировал Сергей Грабский.

Последние потери врага