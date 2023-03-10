Возможно, они будут отводить часть ресурсов так называемой второй линии. Это может произойти на Южном направлении и в Слобожанщине. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Сергей Грабский.
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"Говорить, что они серьезно обнажат какие-то участки, и для нас наступление превратится в какую-нибудь прогулку, я бы не стал", – утверждает военный эксперт.
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В чем ошибка россиян
Что касается ресурсов и резервов врага, отмечает Грабский, оккупанты несколько опоздали с объявлением очередной волны мобилизации. Об этом мы говорили с конца декабря 2022 года, отмечая, что Россия может это делать.
Когда отрабатываются определенные планы, себя ставишь на место противника и думаешь как противник. Оказалось, что они (россияне – 24 Канал) не думают так, как мы,
– акцентирует военный эксперт.
Государство-агрессор не отработало вопрос об очередной волне мобилизации, говорит Грабский, что значительно усложняет ему процесс подготовки и обеспечения дополнительным ресурсом и боевым потенциалом своих подразделений.
Так, мы получаем определенный временной промежуток. По словам военного эксперта, через 1 – 2 месяца противник физически не будет иметь доступных резервов – это позволит нам проводить определенные наступательные действия. "Этот вопрос достаточно объективный и может быть реализован, в этом нет никаких сомнений", – резюмировал Сергей Грабский.
Последние потери врага
- ВСУ продолжают давать достойный отпор врагу, пришедшему на наши земли. Только за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 870 захватчиков.
- По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" потеряла в Украине более 156 990 солдат.
- Кроме того, наши бойцы активно уничтожают вражескую технику. По состоянию на сегодняшний день Россия потеряла: 3 448 танков; 6742 боевых бронированных машин; 2475 артиллерийских систем; 491 РСЗО; 256 средств ПВО; 304 самолета; 289 вертолетов; 2107 БпЛА оперативно-тактического уровня; 907 крылатых ракет; 18 кораблей и катеров; 5337 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 240 единиц специальной техники.