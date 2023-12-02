Отметим, что Петреус – бывший директор Центрального разведывательного управления и экс-командующий коалициями под руководством США в Ираке и Афганистане. О контрнаступлении нашей армии он высказывался неоднократно.

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Петреус о летнем контрнаступлении ВСУ

В течение 2023 года все наблюдали, удастся ли достичь прорыва любой из сторон в этой войне. По словам генерала, понятно, что странам-партнерам, в частности, стоило бы быстрее принимать решение о предоставлении оружия.

Почему Украина оказалась в такой ситуации как сейчас на поле боя? Мы видели наши задержки с предоставлением им (военной техники – 24 Канал), наши танки только недавно добрались до них. Наша задержка в принятии решений по M1, задержки с одобрением танков Leopard,

– констатировал Петреус.

Экс-глава ЦРУ добавил, что Запад также задержал решение по:

крайне полезных на поле боя кассетных боеприпасам;

комплексов ракет дальнего радиуса действия для РСЗО;

самое главное, самолетам западного образца.

В нашей (военной – 24 Канал) доктрине говорится, что прорвать те типы обороны, которые мы видели на юге… Я не думаю, что кто-то на самом деле осознавал или оценивал глубину минных полей... Наша доктрина говорит, что для этого нужно преимущество в воздухе, а также многие другие возможности. И мы этого не дали украинцам,

– подчеркнул военный.

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Что говорит украинская власть

Недавно в интервью Associated Press президент Владимир Зеленский ответил, доволен ли он результатами контрнаступления Вооруженных Сил. Он отметил, что доволен тем, что наша армия не отступает, но совершенно не доволен тем, что мы теряем каждый день людей.

"Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт", – также констатировал глава нашего государства. В то же время, он заявил, что Украина вовремя не получила всего необходимого оружия от союзников. Однако это не значит, что мы должны сдаваться.