Формирование поля боя, массовое уничтожение топливоприемников, складов, логистических цепей является первой ступенью контрнаступления. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Свитан сообщил, что сейчас на фронте войска начинают готовиться к прорыву вражеских группировок.
Эти действия продолжаются уже вторую неделю после того, как земля подсохшая разведка начала подготовительные действия, а это и есть уже элементы наступления.
– добавил аналитик.
Украине нужно максимум резервов
Полковник в запасе акцентировал – то, чего ждет Украина называется прорывом. Речь идет о глубине 2 – 3 линии обороны и выходе на оперативное пространство.
На этот прорыв нужно максимальное количество резервов, сил и средств. И именно этим сейчас занимаются украинские власти. Они ускоряют движение техники и средств для успешного прорыва. Важно не сбить нынешний темп, чтобы при формировании прорыва было достаточное количество резервов.
Также важно укрепить фланги, подчеркнул Свитан. По его словам, война – это математика, все можно просчитать. Некоторые планы также могли подкорректироваться в соответствии с новым оружием, которое получило наше государство.
Чем больше будет техники, чем больше сил и средств – тем на большую глубину мы сможем выполнить сначала прорыв линии фронта в том месте, где будет запланирован нашим генштабом.
– резюмировал военный эксперт.
Свитан рассказал, как ВСУ готовятся к прорыву: смотреть видео
Союзники увеличивают количество военной помощи Украине
- Германия объявила о новом пакете военной помощи общей стоимостью 2,7 миллиарда евро. В него в частности войдут танки Leoperd 1, БМП Marder, ПВО IRIS-T.
- Риши Сунак сообщил о новый пакет помощи от Великобритании, в который, в частности, входят ударные беспилотники большой дальности и сотни ракет для систем противовоздушной обороны.
- Франция пообещала отправить Украине французскую бронетехнику, в том числе легкие танки AMX-10RC. А также страна сосредоточила усилия по защите украинского неба путем передачи систем ПВО.