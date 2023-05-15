Формирование поля боя, массовое уничтожение топливоприемников, складов, логистических цепей является первой ступенью контрнаступления. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Свитан сообщил, что сейчас на фронте войска начинают готовиться к прорыву вражеских группировок.

Эти действия продолжаются уже вторую неделю после того, как земля подсохшая разведка начала подготовительные действия, а это и есть уже элементы наступления.

– добавил аналитик.

Украине нужно максимум резервов

Полковник в запасе акцентировал – то, чего ждет Украина называется прорывом. Речь идет о глубине 2 – 3 линии обороны и выходе на оперативное пространство.

На этот прорыв нужно максимальное количество резервов, сил и средств. И именно этим сейчас занимаются украинские власти. Они ускоряют движение техники и средств для успешного прорыва. Важно не сбить нынешний темп, чтобы при формировании прорыва было достаточное количество резервов.

Также важно укрепить фланги, подчеркнул Свитан. По его словам, война – это математика, все можно просчитать. Некоторые планы также могли подкорректироваться в соответствии с новым оружием, которое получило наше государство.

Чем больше будет техники, чем больше сил и средств – тем на большую глубину мы сможем выполнить сначала прорыв линии фронта в том месте, где будет запланирован нашим генштабом.

– резюмировал военный эксперт.

Свитан рассказал, как ВСУ готовятся к прорыву: смотреть видео

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