Формування поля бою, масове знищення паливоприймачів, складів, логістичних ланцюгів є першою сходинкою контрнаступу. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Світан повідомив, що зараз на фронті війська починають готуватися до прориву ворожих угрупувань.

Ці дії тривають вже другий тиждень після того, як земля підсохла розвідка почала підготовчі дії, а це і є вже елементи наступу,

– додав аналітик.

Україні потрібно щонайбільше резервів

Полковник в запасі акцентував, те, чого чекає Україна називається проривом. Мовиться про глибину 2 – 3 лінії оборони і вихід на оперативний простір.

На цей прорив потрібна максимальна кількість резервів, сил та засобів. І саме цим зараз займається українська влада. Вона прискорює рух техніки та засобів для виконання успішного прориву. Важливо не збити темп, який зараз є, аби при формуванні прориву була достатня кількість резервів.

Також важливо укріпити фланги, наголосив Світан. За його словами, війна – це математика, все можна прорахувати. Деякі плани також могли підкоригуватися відповідно до нового зброї, що отримала наша держава.

Що більше буде техніки, що більше сил та засобів – тим на більшу глибину ми зможемо виконати спершу прорив лінії фронту в тому місці, де буде заплановано нашим генштабом,

– резюмував військовий експерт.

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