Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він припустив, який може бути план зі звільнення півострова.

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За словами Світана, найкращий варіант для України – коли будуть далекобійні ракети, підійти до Криму, до Азовського узбережжя, тобто відсікти російські війська по сухопутному коридору. Вийти до Азовського узбережжя і, рухаючись в напрямку Криму, з Азовського узбережжя почати працювати по кримських військових об'єктах.

В Криму 150–170 стаціонарних воєнних об'єктів, які були побудовані ще за Радянського Союзу. Росіяни туди заповзли, нового практично нічого не створили, можливо, 20–30, не більше,

– додав військовий аналітик.

Спершу потрібно знищити Кримський міст

Для звільнення Криму, на думку полковника в запасі, Україні необхідні ракети Storm Shadows, ATACMS, РСЗВ "Вільха", ОТРК "Грім". Якщо будуть розбиті воєнні об'єкти в Криму, росіянам не буде чим воювати і за що триматися на півострові. На півночі, де рівнинна поверхня, також зачепитися фактично немає за що.

Світан згадав, що саме по Кримському мосту проходить в одному вагоні 3 тисячі тонн боєприпасів, близько 60 тисяч снарядів. Один маршрут складає 60 вагонів, далі ці снаряди з'являються на Запорізькому та Херсонському фронтах.

Навіть до ста снарядів на одного українця – це 600 людей за добу вбиває Кримський міст, навіть якщо по ньому проходить один поїзд. Тому перше, що потрібно зробити – його знищити,

– переконаний військовий експерт.

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Росіяни тікатимуть вплав

Світан наголосив, що ЗСУ не можуть зупинитися перед Кримом, їм варто просунутися, як мінімум, до Джанкоя.

На цьому місці українським оборонцям можна буде перевести дух і далі від Джанкою все буде дещо простіше, росіянам доведеться вже покидати Крим вплав.

Не важливо, якими способами – хоч кролем, хоч брасом, хоч по-собачи, залежно від тих засобів для плавання, що в них будуть. Це буде найоптимальнішим варіантом і разів у 10 зменшить наші втрати, якщо ми, не дай Боже, зупинимося перед Кримом і будемо вичікувати,

– резюмував Світан.

Окупантам на півострові не спокійно