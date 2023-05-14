Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його словами, загарбники продовжують здійснювати репресії. До прикладу, на днях вони проводили обшуки в одній з мечетей в Сімферополі, де намагалися знайти українських патріотів.
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Окупанти намагаються заспокоїти місцевих росіян. Тому в тамтешніх ЗМІ часто розповідають про заходи безпеки на півострові. Але "бавовна" все одно приходить.
Вчора була інформація про вибухи в Євпаторії. Пропагандистські ЗМІ розповідали, що ППО працювала проти безпілотників і нібито усі вдалося знищити. Хоча ми знаємо, що точно були вибухи,
– зазначив Барієв.
Яка ситуація в Криму – розповів Ескендер Барієв: дивіться відео
Туристичний сезон в Криму буде катастрофічним
Як наголосив Барієв, росіяни побоюються різної бавовни, тому не наважуються їхати відпочивати в Криму. Тамтешні представники туристичного бізнесу скаржаться, що люди нічого не бронюють.
Це дозволяє нам робити висновки, що росіяни бояться їхати до Криму. Хоча, з іншого боку, там розповідали, що на "травневі свята" туди приїхало багато росіян. Різна інформація. Але видно, що росіяни на півострові все більш залякані. Вони говорять про те, що потрібно їхати з Криму,
– розповів Барієв.
Ситуація в Криму: останні новини
- В тимчасово окупованому Криму частенько трапляються різні незрозумілі інциденти. Так, 12 травня в Джанкойському районі впав російський вертоліт Мі-28. Причиною аварії стали неполадки в техніці.
- Як наголосив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, найближчим часом Крим стане небезпечним для росіян. Україна прекрасно знає, де розташовані військові об'єкти окупантів на півострові.
- Нещодавно ЗМІ оприлюднили детальну карту військових об'єктів російських окупантів в Криму. Журналісти виявили понад 200 різних важливих точок.