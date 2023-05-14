Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його словами, загарбники продовжують здійснювати репресії. До прикладу, на днях вони проводили обшуки в одній з мечетей в Сімферополі, де намагалися знайти українських патріотів.

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Окупанти намагаються заспокоїти місцевих росіян. Тому в тамтешніх ЗМІ часто розповідають про заходи безпеки на півострові. Але "бавовна" все одно приходить.

Вчора була інформація про вибухи в Євпаторії. Пропагандистські ЗМІ розповідали, що ППО працювала проти безпілотників і нібито усі вдалося знищити. Хоча ми знаємо, що точно були вибухи,

– зазначив Барієв.

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Як наголосив Барієв, росіяни побоюються різної бавовни, тому не наважуються їхати відпочивати в Криму. Тамтешні представники туристичного бізнесу скаржаться, що люди нічого не бронюють.

Це дозволяє нам робити висновки, що росіяни бояться їхати до Криму. Хоча, з іншого боку, там розповідали, що на "травневі свята" туди приїхало багато росіян. Різна інформація. Але видно, що росіяни на півострові все більш залякані. Вони говорять про те, що потрібно їхати з Криму,

– розповів Барієв.

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