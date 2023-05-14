Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, захватчики продолжают проводить репрессии. Например, на днях они делали обыски в одной из мечетей в Симферополе, где пытались найти украинских патриотов.
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Оккупанты пытаются успокоить россиян. Поэтому в местных СМИ часто рассказывают о мерах безопасности на полуострове. Но "хлопки" все равно приходят.
Вчера была информация о взрывах в Евпатории. Пропагандистские СМИ рассказывали, что ПВО работала против беспилотников и все удалось уничтожить. Хотя мы знаем, что точно были взрывы,
– отметил Бариев.
Какая ситуация в Крыму – рассказал Эскендер Бариев: смотрите видео
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Как отметил Бариев, россияне опасаются разных "хлопков" поэтому не решаются ехать отдыхать в Крыму. Местные представители туристического бизнеса рассказывают, что люди ничего не бронируют.
Это позволяет делать выводы, что россияне боятся ехать в Крым. Хотя, с другой стороны, там рассказывали, что на "майские праздники" туда приехало много россиян. Различная информация. Но видно, что россияне на полуострове все более запуганы. Они говорят о том, что нужно уезжать из Крыма,
– рассказал Бариев.
Ситуация в Крыму: последние новости
- Во временно оккупированном Крыму частенько случаются разные непонятные инциденты. Так, 12 мая в Джанкойском районе упал российский вертолет Ми-28. Причиной аварии стали неполадки в технике.
- Как подчеркнул советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, в ближайшее время Крым станет опасным для россиян. Украина прекрасно знает, где расположены военные объекты оккупантов на полуострове.
- Недавно СМИ обнародовали подробную карту военных объектов российских оккупантов в Крыму. Журналисты обнаружили более 200 различных важных точек.