Агенти руху "Атеш" проникають у ворожі ряди – їхні очі бачать все, що відбувається всередині російських сил в Криму.
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Оборона росіян в Криму як на долоні
Агенти "Атеш" доповідають про перебіг будівництва ліній оборони у Криму. Нещодавно вони проникли до села Молочне біля Євпаторії. Партизани оцінили рівень готовності окупантів до відображення можливого десанту з моря та відзначили як організована оборона, де розташовані вогневі точки й де пролом в обороні росіян.
Рашисти готуються до нової Нормандії, але матимуть новий Херсон. Крим готуватиметься до українського курортного сезону,
– сказали партизани.
В "Атеш" додали, що вони присутні на зведенні ліній на багатьох ділянках, зокрема в Красноперекопську, Джанкої, Міжводному та на багатьох інших ділянках.
Пропагандисти стверджують, що в Криму немає руху опору
- Російські пропагандисти цинічно стверджують, що у тимчасово окупованому Криму немає руху опору. Хоч насправді саме там розгорнулися найбоєздатніші осередки руху "Атеш". Ба більше, партизани знаходять серед місцевих жителів велику підтримку.
- "Атеш" проникає скрізь. Зокрема їхні агенти долучені до будівництва ліній оборони окупантів в Криму – вони знають кожний окоп, траншею та вогневі позиції й передають цю інформацію куди потрібно.
- Також агенти цього руху працюють на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, зокрема в Маріуполі, в серці Росії, а також у Сибіру.
"Атеш" на ключових спорудах окупантів в Криму: фото