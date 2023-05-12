Зокрема, до деокупації півострова потрібно вибрати кандидатуру на посаду голови Кримської військової адміністрації та визначити її штатний розклад. Про це заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

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Необхідне додаткове навчання управлінців

Посадовиця зазначила, що окрім вибору голови Кримської військової адміністрації, необхідно також підготувати додаткове навчання управлінців, що працюватимуть у Криму. Адже ці фахівці повинні мати специфічну підготовку. Саме тому їх готувати потрібно завчасно.

З огляду на те, що робота проходитиме у звільненому Криму, який 9 років був під окупацією, майбутні фахівці повинні мати специфічну підготовку, яка враховуватиме особливості роботи в подібних умовах. Тут важливо згадати про додаткове навчання управлінців,

– сказала Таміла Ташева.

Варто зазначити, що за словами постійної представниці президента України в Криму, кадровий резерв для органів влади у деокупованому півострові становитиме близько 50 тисяч осіб.

Програми для підготовки фахівців уже напрацьовуються

Таміла Ташева також зазначила, що уже готуються необхідні курси та програми для підготовки держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування з роботи на території Криму. Так, для цього над онлайн-курсами та освітніми програмами працюють, зокрема, представництво президента України разом із партнерами.

Наприклад, представництво українського президента у Криму разом з КНУ імені Тараса Шевченка напрацювали магістерські програми "Постконфліктне врегулювання" та "Уряд на повоєнних територіях".

За словами Таміли Ташевої, програми повинні сформувати потужний кадровий потенціал для розгортання управлінської діяльності України на звільнених територіях, а також для подолання наслідків російської окупації. Фахівці, що працюватимуть у Криму, повинні мати знання та вміння, акцентовані на специфічних процесах реінтеграції звільнених територій в єдиний правовий, інформаційний, соціально-економічний, культурний та освітній простір України.