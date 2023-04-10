Доручення розробити першочергові кроки після звільнення Криму дав сам Володимир Зеленський. Про це в інтерв'ю розповіла постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева.

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Україна верифікуватиме документи, видані окупаційною владою

За тривалий час окупації громадяни України в Криму вимушені були отримувати документи, зокрема, паспорти країни-окупантки. Звісно, лише за факт отримання окупаційного документу відповідальності не буде. Однак робота з масивом виданих окупантами документів є одним із найскладніших блоків питань для України.

Україна ніколи не визнавала та не визнаватиме окупаційні паспорти, які насильно роздавала Росія після окупації Криму. Та й взагалі згідно з українським законодавством, всі документи, видані на окупованій території, є юридично нікчемними,

– підкреслила Таміла Ташева.

Відтак після деокупації півострова відбуватиметься поетапна верифікація таких документів. Першочергово її пройдуть, наприклад, документи щодо народження та смерті громадян.

Ба більше, у Верховній Раді уже зробили певні кроки для розв'язання цього питання. Так, там у березні 2023 року зареєстрували законопроєкт № 9069 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей державної реєстрації актів цивільного стану, що відбулися на тимчасово окупованій Росією території України та за межами України. Він уже проходить комітети та стосується запровадження адміністративної процедури отримання свідоцтв щодо народження, смерті та шлюбу.

Судові справи за час окупації повинні переглянути

Також перед Україною постало питання, пов'язане з верифікацією судових рішень, як у кримінальному, так і адміністративному процесі. Адже за час окупації півострова Росія винесла 1 мільйон 200 тисяч судових рішень. Усі вони повинні бути переглянуті, адже стосувалися не лише реальних злочинців, а й політв’язнів, наприклад, Нарімана Джеляла.

Ми маємо переглянути всі ці рішення, ми не можемо автоматично їх всі визнати. Саме тому ми і говоримо про поетапність цієї верифікації,

– сказала Таміла Ташева.

За словами постійної представниці Президента України в Криму, з політв’язнями все зрозуміло – їх просто випустять на волю. Однак справи по загальнокримінальних статтях потрібно буде переглянути в терміновому порядку. Адже Україна не може просто відкрити двері тюрем та випустити злочинців на волю.