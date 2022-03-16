Это происходит прямо сейчас, заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Чиновник добавил, что Кремль пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в украинских полях.
Что известно о контрнаступлении
Перед этим в Генштабе подтвердили, что украинским защитникам удалось нанести сокрушительные удары по группировкам оккупантов на временно занятых территориях Украины, а на отдельных направлениях – перейти в контрнаступление.
В МВД добавили, что под Киевом всю ночь были артиллерийские бои. Украинские бойцы успешно вели наступление, они уничтожили много вражеской техники и живой силы.
Важно – в КГГА рассказали о ночном обстреле дома в Киеве: