Це відбувається просто зараз, заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

До теми ЗСУ змогли піти в контрнаступ і завдати нищівних ударів по окупантах

Чиновник додав, Кремль намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати в українських полях.

Що відомо про контрнаступ

Перед цим у Генштабі підтвердили, що українським захисникам вдалось завдати нищівних ударів по угрупуваннях окупантів на тимчасово зайнятих територіях України, а на окремих напрямках – перейти у контрнаступ.

У МВС додали, що під Києвом всю ніч були артилерійські бої. Українські бійці успішно вели наступ, вони знищили багато ворожої техніки та живої сили.

Важливо – у КМДА розповіли про нічний обстріл будинку в Києві: