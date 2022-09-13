Источники 24 канала в разведке сообщили, что враг пытается сделать картинку, будто на границе многие украинцы с освобожденных территорий бегут в россию. В действительности это лишь группа коллаборантов.

К теме На границе с россией беглых толпы: пропагандисты заявляют о гуманитарной катастрофе

Как россия делает вид, что "спасает" украинцев

Пропаганду запустили во вполне русском духе. Мол, люди убегают, а они такие святые и помогают им. Более того, говорят, что якобы целые семьи должны были покинуть свои дома. Но забыли сказать, что если бы россия не напала, то этого в принципе не было бы.

Фантазируют россияне и о том, какие у них хорошие "волонтеры". Мол, выдают им чистые вещи, кормят горячей домашней едой, расселяют по теплым шатрам. Более того, даже придумали, что психолога на границе посадили.

Говорят и о так называемых волонтерах, работавших в центре досуга украинского Купянска, когда он был оккупирован. Очевидно, эти девушки, к сожалению, успели вовремя скрыться до наступления ВСУ. Теперь якобы собирают обеды.

Пока россияне пытаются делать вид, что к ним кто-то убегает и радуются кучке коллаборантов, украинцы со слезами поздравляют наших освободивших их солдат.

На границе беглецов задерживает фсб

Соучредитель Центра стратегических коммуникаций Павел Лысянский рассказывал, что на фоне успешного контрнаступления ВСУ коллаборанты и гауляйтеры пытаются бежать с оккупированных территорий в россию. Однако на границе отряды фсб пропускают не всех.

Лисянский отметил, что Украина все правильно делает, когда в первую очередь отрабатывает по коллаборантам. То, что мы ловим их, арестовываем, осуждаем, влияет на других.

Наши ВСУ вышли на границу: смотрите видео