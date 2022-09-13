Джерела 24 каналу в розвідці повідомили, що ворог намагається зробити картинку, ніби на кордоні багато українців зі звільнених територій тікають до росії. В реальності це лише групка колаборантів.

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Як росія вдає, що "рятує" українців

Пропаганду запустили в цілком російському дусі. Мовляв, люди тікають, а вони такі святі і помагають їм. Ба більше, кажуть, що нібито цілі сім'ї мусили залишити свої будинки. Та забули сказати, що якби росія не напала, то цього б в принципі не було.

Фантазують росіяни й про те, які в них хороші "волонтери". Мовляв, видають їм чисті речі, годують гарячою домашньою їжею, розселяють по теплих наметах. Ба більше, навіть придумали, що психолога на кордоні посадили.

Кажуть й про так званих волонтерів, які працювали у центрі дозвілля українського Куп'янська, коли він був окупований. Очевидно, ці дівчата, на жаль, встигли вчасно втекти до наступу ЗСУ. Тепер нібито збирають обіди.

Поки росіяни намагаються робити вигляд, що до них хтось втікає і тішаться купкою колаборантів, українці зі сльозами вітають наших солдат, які їх звільнили.

На кордоні втікачів затримує фсб

Співзасновник Центру стратегічних комунікацій Павло Лисянський розповідав, що на тлі успішного контрнаступу ЗСУ колаборанти й гауляйтери намагаються тікати з окупованих територій у росію. Однак на кордоні загони фсб пропускають не всіх.

Лисянський зазначив, що Україна все правильно робить, коли в першу чергу відпрацьовує по колаборантах. Те, що ми ловимо, заарештовуємо, засуджуємо їх, впливає на інших.

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