Сейчас есть ряд факторов, которые все еще могут подорвать решимость Москвы. Издание выделило 3 главные предпосылки контрнаступления ВСУ.

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Курский вектор, боеспособные войска и уничтожение Крымского моста

Первая предпосылка – успех ВСУ в Курской области.

Если украинские войска будут продвигаться так же успешно, как сейчас, вероятно, России таки придется вывести больше сил с оккупированных территорий. Это потенциально ослабит их оборонительные позиции и поможет украинским войскам расширить дальность ударов беспилотников.

Второй фактор – украинские бригады, которые сейчас проходят обучение, могут вскоре задействовать для усиления или в Курской или в Донецкой областях, в зависимости от того, где оккупанты проявят слабость.

Такая гибкость может позволить Киеву провести контрнаступление в 2025 году, а не просто еще одно наступление на оккупированный Донбасс,

– говорится в статье.

Третий фактор – уничтожение Черноморского флота России и российской сети противовоздушной обороны в Крыму.

Как отмечает издание, это заставило российскую армию, находящуюся на полуострове, перейти к обороне. Поэтому, очевидно, что оккупированный Крым может стать следующей мишенью Сил обороны.

"А Керченский мост, который уже является частой мишенью украинских диверсий, будет разрушен в ближайшее время", – пишет британское издание.

Подчеркивают, что хотя наступление ВСУ в контексте возвращения Крыма выглядит несколько амбициозным, вывод российских войск для наступления на Донбасс и вытеснение украинских войск из Курска – может открыть двери для усиления тайных операций Украины на полуострове.