ВСУ продолжают активно контратаковать на Юге. Нашим воинам удалось оттеснить врага с некоторых позиций, и он задумался о наращивании своего потенциала для дальнейших попыток удержания оккупированных территорий.

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Враг привлекает дополнительные силы в Херсонской области

Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, в населенный пункт Большой Рогайчик Херсонской области зашло очень много российской боевой техники. Оккупанты заняли здания в центре города – полицию, суд и многие другие здания.

Подобная ситуация наблюдается и в других населённых пунктах, также россияне начали заселять центр самого Херсона. Таким образом, враг готовится к контрнаступлению ВСУ и хочет бороться за удержание занятых территорий.

Война России с Украиной: последние новости

Российские оккупанты совершили масштабный обстрел Славянска. К сожалению, в результате атаки врага погибли 6 человек, среди них есть целая семья. Также известно о по меньшей мере 15 раненых.

Турция задержала судно оккупантов, перевозившее краденое в Украине зерно. Что турки планируют делать с ним дальше – пока неизвестно, информацию обещают предоставить в ближайшие дни.

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