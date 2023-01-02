Такое мнение 24 каналу озвучил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. В общем в 2023 году на фронте нас ожидает соревнование за инициативу.

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У россиян ужасная линия фронта

Свитан рассказал, что россияне в патовой ситуации в любом случае. Они растянули линию фронта до невозможного. Ее протяженность от Керчи до Валуек – более 2 тысяч километров, глубина – более 100 километров. Любой преподаватель военной стратегии и офицер от майора и выше скажет, что так невозможно воевать.

Военно-политическое руководство России загнало армию в такое положение. Кишка протяженностью 2 тысячи километров, шириной 100 километров – именно так выглядит сейчас фронт, если посмотреть из Керчи в Валуек. Крым прижат к Азовскому и Черному морям, Запорожье – к Азовскому морю, Керченскому проливу и т.д.

– отметил половник запаса ВСУ.

Эту кишку можно нарезать

Он продолжил, что это самая ужасная линия фронта, которую только можно себе представить. Эту кишку можно порезать. Например, танковый прорыв в Мелитополь на 70 километров уже разрезает ее пополам. Российские старшие офицеры и генералы понимают, что военным путем удержать эту территорию невозможно.

"Украинские войска наращивают свою боевую мощь и будут просто уничтожать эту кишку шириной в 100 километров дальними средствами. Сейчас у нас есть HIMARS 85 километров, нам хватит еще 15 километров, чтобы мы полностью выжигали всю глубину фронта", - заметил военный эксперт.

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Российские генералы ждут политического решения

По его словам, российские генералы уже ждут политического решения. Именно поэтому активно и продвигается тема переговоров. Возможно, еще в начале вторжения наше политическое руководство было готово к подобному, в частности, 27 марта едва не была подписана капитуляция, когда вопросы Крыма могли отложить на 15 лет.

Но после того, как выросла мощь украинской армии, было понятно отношение украинского народа к капитуляции нашего политического руководства, оно заняло правильную позицию. Осталось на пене этой волны, начало декларировать правильные вещи,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Он добавил, что деоккупация всей Украины военным путем, выход на границы 1991 года – это правильно. После этого Украина войдет в НАТО и наша российско-украинская граница станет линией разграничения России от НАТО. Именно поэтому в приграничных российских областях строят засечные линии.

"Здесь мы остановимся. Дальше уже НАТО проведет линию фронта с Россией. Дальше уже россияне, если к тому времени не развалятся на составные части, будут мужественно защищать Россию от злых украинцев и НАТОвских войск", - подчеркнул Свитан.

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