ВСУ продолжают наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом в прямом эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, передает 24 Канал.

Читайте также "Ох**ниты": в сети появились первые кадры с Чонгарского моста по прилету

ВСУ продвигаются на Таврическом направлении

Валерий Шершень сообщил, что за минувшие сутки россияне обстреляли украинские позиции на Таврическом направлении 29 раз. Кроме того, оккупанты в общей сложности совершили 574 обстрела с применением танков, РСЗО и артиллерии.

Есть продвижение в сторону противника до 1 километра. Речь идет о мерах тактического уровня, так называемом выравнивании фронта,

– заявил капитан.

Он сообщил, что ВСУ все еще проводят наступательные операции на трех разных направлениях – Мелитопольском, Бердянском и Лиманском. На последнем украинские военные ведут тяжелые бои и ВСУ имеют частичный успех на направлениях Белогоровки и Дибровы.

"Часто и активно враг атаковал на востоке. В Донецкой области, в районе Авдеевки и Марьинки, получив достойный отпор, отступил", – сообщил Шершень.

В заключение он отметил, что самым важным остается то, что украинские военные не потеряли ни одной позиции.

Контрнаступление ВСУ: последние новости