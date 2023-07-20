Об этом 24 Каналу сказал военный Вооруженных сил Украины Антон Петровский. Таким образом, враг пытается не допустить переброски дополнительных подразделений украинской армии на успешные направления контрнаступательной операции.

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"В настоящее время это больше "игра мышцами", отвлекающий манёвр с целью рассеять украинские силы, и предотвратить усиление тех направлений, где украинцы имеют успех. То есть они пытаются отвлечь наше внимание от Юга и Бахмута", – объяснил военный.

Возможности и планы россиян – "две большие разницы"

В настоящее время большая часть российских боевых подразделений вовлечена в отражение контрнаступления ВСУ на территории Бахмута и на Юге. Захватчики не способны сегодня сформировать столь мощную группировку, чтобы совершить прорыв на Купянском направлении.

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"Следует разделять возможности российской армии и ее планы. Вероятно, они сосредоточили там какую-нибудь мощную группировку и определенную технику, но этого недостаточно для наступления", – подчеркнул Антон Петровский.

Военный добавил, что россияне могут рассматривать Купянск как плацдарм для возможного наступления снова на Изюм, Чугуев и другие населенные пункты, но сейчас о наступлении с их стороны речи не идет.

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