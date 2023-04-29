Однако наступательная операция на окупантов зависит не только от боевой и бронированной техники, но и от информационных угроз, которые несут некоторые публикации прессы мира. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью журналистам иностранных СМИ.

Достойно внимания Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам

Информация в СМИ может влиять на даты контрнаступления

Президент Украины подчеркнул, что информация, которая не помогает ВСУ, выходит не только в российской прессе.

Контрнаступление, как я уже сказал, зависит не только от боевых машин. Боевые машины или бронированная техника – одна из составляющих наступательной операции. Иногда существуют информационные угрозы… иногда есть информация, которая выходит в той или иной прессе. И это, к сожалению, не только российская пресса. И я считаю, что эта информация не помогает,

– сказал Владимир Зеленский.

Однако при этом он подчеркнул, что даже если такая информация будет появляться ежедневно, она не остановит наступление украинских защитников на захватчиков.

"Нас все это не остановит, мы все равно пойдем вперед и точно победим. Но вот такие вещи, лишняя информация – неважно, какая она и насколько она фейковая или правдивая – все это влияет. И хочу подчеркнуть – это точно не помогает, точно", – подчеркнул президент.

Оккупанты теряют мотивацию ежедневно

Также президент поделился мнениями о предстоящем контрнаступлении ВСУ, а также тем, какие настроения витают в рядах захватчиков. Так, несмотря на то, что успех контрнаступления зависит от многих факторов, Зеленский не сомневается в нем. Он подчеркнул, что военные Украины будут идти вперед независимо от того, решат оккупанты сохранить свои жизни бегством или нет.

В любом случае мы должны с вами понять, что российские войска с каждым днем уменьшаются. То, что они набирают людей, которые не умеют воевать – это не о войсках, это об их народе. Им не жалко терять свои жизни, это их выбор, они выбрали руководителя, а он выбрал их, скажем так, оставить в украинской земле,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что сегодня преимущественно захватчики демотивированы. Более того, свою мотивацию они теряют с каждым днем: "Мы слышим, как они боятся нас. Мы слышим, как они не хотят воевать. Мы слышим, что они боятся, что если они будут бежать – их расстреляет их руководство. Почему они боятся? Потому что они это видели".

Они расстреливают своих людей. Ну что ж, они нам помогают, что я могу сказать. Это их выбор, это они выбрали войну и пришли к нам,

– сказал Зеленский.

По мнению Владимира Зеленского, оккупанты ежедневно будут ослабевать, что только будет увеличивать шансы на успех украинской армии. Также сегодня видно, как наглость россиян, их упорство идти в бой, переходят в страх. В частности, они сменили тактику и вместо наступления думают об обороне, которая является другой волной войны.

"Сегодня они закапываются, как говорится, они делают оборонные рубежи и т.д. Это будет сложно для нас, будет очень непросто. Но это уже вторая часть. Это часть, в которой мы собираемся забрать инициативу в этой войне", – подытожил украинский президент.