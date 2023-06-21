Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, пауза в наступательных действиях необходима для отторжения атак оккупантов.

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Встречный бой

Олег Жданов отметил, что украинские защитники продвинулись в глубь обороны врага. Россияне пытаются восстановить утраченное и контратакуют ВСУ. Наши войска иногда делают паузу.

Это не всеобщая остановка наших войск относительно контрнаступления. Это для отторжения контратак противника. Когда они контратакуют, чтобы остановить продвижение наших войск, выходит встречное сражение – самый сложный вид боя,

– объяснил он.

Военный эксперт подчеркнул, что результат встречного боя – самый непредсказуемый. Чтобы гарантировать успех, необходимо остановиться и занять оборону.

"Это будет поспешно занятая оборона, но гораздо больше шансов отразить контратаку врага, что у нас и получается. Мы успеваем, останавливаемся и быстро переходим к обороне. Они контратакуют, мы их разбиваем, а после этого восстанавливаем движение вперед или продолжаем закрепляться на том же рубеже, на котором и стояли", – добавил Жданов.

Жданов о паузе в продвижении ВСУ: смотрите видео

Наступательные действия ВСУ