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      Контроль над Общественным нужен властям для фальсификаций, – заявление "Батькивщины"

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      Аласания Зураби
      Аласания Зураби / hromadske.ua

      С удивлением и возмущением узнали о решении освободить от должности руководителя Общественного телевидения Зураба Аласанию, принятое накануне членами Наблюдательного совета.

      Об этом говорится на сайте партии "Батькивщина".

      Также там обнародовано целое заявление "Батькивщины" об увольнении Зураба Аласания.

      "Это голосование показало реальную цену клятв и заверений действующей власти относительно преданности принципам свободы слова и защиты прав граждан на информацию. Ведь все мы хорошо знаем, что такие решения в современной Украине не принимаются без прямых указаний из администрации президента.

      Подчеркиваем, что речь идет не о личной судьбе господина Аласания, к которому можно относиться по-разному. А о навязчивом, маниакальном стремлении Банковой подчинить себе украинские средства массовой информации, превратить их в рупор правящей пропаганды. Которое сейчас уже даже не скрывают.

      На глазах всего общества с канала "Прямой", полученного окружением Порошенко от семьи Януковича в обход санкций, создали маленькую неуклюжую копию "Раши тудей", которая круглосуточно поливает грязью всех, кто не нравится действующей власти.

      Благодаря манипуляциям президент получил возможность определять редакционную политику информационных каналов 112 и "Ньюзван" и пользуется ими, как своими собственными, на паях со своим политическим партнером Медведчуком.

      Общественное телевидение, которое пыталось придерживаться в своих новостях определенного баланса, и предоставляло свой эфир журналистам-расследователям, давно не давало покоя власти. И время от времени Банковая пыталась каким-то образом перекрыть ему кислород. Но то, что руководителя Общественного решили освободить от должности прямо во время избирательной кампании, демонстрирует, что власть отвергла любой стыд или правила приличия. Чтобы сохранить Порошенко у власти и избежать ответственности за содеянное, она готова пересекать любые красные линии и не гнушаться ничем.

      Показательно, что грубая "зачистка" отечественного медиа-пространства под действующего президента происходит одновременно с развертыванием сетей по подкупу избирателей. Это свидетельствует о том, что власти готовятся к массовым фальсификациям, без которых Порошенко не удастся протолкнуть даже во второй тур выборов. Но эти ее надежды тщетны.

      Какими бы бесстыдными ни были обман и дискредитация демократических сил, какими бы наглыми ни были попытки фальсификаций, украинские граждане уже не дадут исказить свой выбор. Команда Юлии Тимошенко сделает все, чтобы ни один голос не был потерян. А все причастные к нарушению закона и дезинформации граждан будут привлечены к ответственности.

      Вместе победим", – говорится в заявлении.

      Теги: Зураб Аласания ВО Батьківщина Новости политики
      Источник: 24 Канал
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