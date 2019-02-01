Контроль над Суспільним потрібен владі для фальсифікацій, – заява "Батьківщини"

З подивом і обуренням дізналися про рішення звільнити з посади керівника Суспільного телебачення Зураба Аласанію, ухвалене напередодні членами Наглядової ради.

Про це йдеться на сайті партії "Батьківщина".

Також там оприлюднено цілу заяву "Батьківщини" щодо звільнення Зураба Аласанії.

"Це голосування продемонструвало реальну ціну клятв та запевнень чинної влади щодо відданості принципам свободи слова та захисту прав громадян на інформацію. Адже усі ми добре знаємо, що такі рішення в сучасній Україні не ухвалюються без прямих вказівок з адміністрації президента.

Наголошуємо, що йдеться не про особисту долю пана Аласанії, до якого можна ставитися по-різному. А про нав’язливе, маніакальне прагнення Банкової підпорядкувати собі українські засоби масової інформації, перетворити їх на рупор владної пропаганди. Яке наразі вже навіть не приховують.

На очах усього суспільства з каналу "Прямий", отриманого оточенням Порошенка від родини Януковича в обхід санкцій, створили маленьку незграбну копію "Раші тудей", що цілодобово поливає брудом усіх, хто не подобається чинній владі.

Завдяки маніпуляціям президент отримав можливість визначати редакційну політику інформаційних каналів 112 та "Ньюзван" і користується ними, як своїми власними, на паях зі своїм політичним партнером Медведчуком.

Суспільне телебачення, яке намагалося дотримуватися у своїх новинах певного балансу, і надавало свій ефір журналістам-розслідувачам, давно муляло очі владі. І час від часу Банкова намагалася якимось чином перекрити йому кисень. Але те, що керівника Суспільного вирішили звільнити з посади просто під час виборчої кампанії, демонструє, що влада відкинула будь-який сором чи правила пристойності. Щоб зберегти Порошенка при владі і уникнути відповідальності за скоєне, вона готова перетинати будь-які червоні лінії і не гребувати нічим.

Показово, що брутальна "зачистка" вітчизняного медіа-простору під чинного президента відбувається одночасно з розгортанням мереж з підкупу виборців. Це свідчить про те, що влада готується до масових фальсифікацій, без яких Порошенка не вдасться проштовхнути навіть до другого туру виборів. Але ці її надії марні.

Якими б безсоромними не були обман та дискредитація демократичних сил, якими б нахабними не були спроби фальсифікацій, українські громадяни вже не дадуть спотворити свій вибір. Команда Юлії Тимошенко зробить усе, щоб жодний голос не було втрачено. А всі причетні до порушення закону та дезінформації громадян будуть притягнуті до відповідальності.

Разом переможемо", – йдеться у заяві.