Украина должна защищаться не только на военном, но и на информационном фронте – ведь и там Россия активизировалась. А для этого нужно развивать медиаграмотность, критическое мышление и контрпропаганду.

Все это поможет "бороться с фейками и вбросами" Кремля. Такое убеждение высказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Бороться с Россией ее же методами – бесперспективно

Министр информационной политики считает, что бороться с фейками и вбросами России ее же методами – бесперспективное дело.

Фокус защиты нашей страны на информационном фронте – это медиаграмотность, развитие критического мышления и контрпропаганда,

– подчеркнул Ткаченко.

В рамках этой контрпропаганды Украина должна иметь собственные нарративы, которые "резонируют с нашей культурной традицией и связанные с нашим видением развития страны и себя в этой стране".

Об украинских нарративах контрпропаганды

Прежде всего, как отметил министр, "украинские нарративы нужно постоянно держать в информационном поле". Проще говоря, их нужно постоянно озвучивать – а делать это должны и политики, и все остальные украинцы.

Среди главных нарративов:

Украина – европейское государство.

Россия – государство-агрессор.

Объединяя их, получаем: Украина – европейское государство, противостоящее агрессору. Украинец – защитник. Своего государства, своего дома, своего быта,

– указал Ткаченко.

Другие нарративы также нужны. Например:

Об успехе. О воплощении желаний и планов, оптимизме – всем том, через что люди гордятся своей страной.

О свободе. Ведь украинцы – свободные люди, уважающие свое право и право других быть собой и быть разными.

О гостеприимстве. Украина ж разнообразна, и может стать магнитом для туристов со всего мира.

Об истории. Ведь Украина искореняет номенклатурно-диктаторское прошлое из своей памяти.

И об экономике. Ведь у Украины есть успешное экономическое будущее.

Украине нужны свои нарративы. Это – основа основ, от которой можно строить страну. Это те месседжи, которые ежедневно должны говорить вслух все украинские политики во всех СМИ,

– подытожил Александр Ткаченко.