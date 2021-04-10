Контрпропаганда: Ткаченко указал, о чем ежедневно должны громко говорить все политики в СМИ
Украина должна защищаться не только на военном, но и на информационном фронте – ведь и там Россия активизировалась. А для этого нужно развивать медиаграмотность, критическое мышление и контрпропаганду.
Источник:телеграм Александра Ткаченко
Все это поможет "бороться с фейками и вбросами" Кремля. Такое убеждение высказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
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Бороться с Россией ее же методами – бесперспективно
Министр информационной политики считает, что бороться с фейками и вбросами России ее же методами – бесперспективное дело.
Фокус защиты нашей страны на информационном фронте – это медиаграмотность, развитие критического мышления и контрпропаганда,
– подчеркнул Ткаченко.
В рамках этой контрпропаганды Украина должна иметь собственные нарративы, которые "резонируют с нашей культурной традицией и связанные с нашим видением развития страны и себя в этой стране".
Об украинских нарративах контрпропаганды
Прежде всего, как отметил министр, "украинские нарративы нужно постоянно держать в информационном поле". Проще говоря, их нужно постоянно озвучивать – а делать это должны и политики, и все остальные украинцы.
Среди главных нарративов:
- Украина – европейское государство.
- Россия – государство-агрессор.
Объединяя их, получаем: Украина – европейское государство, противостоящее агрессору. Украинец – защитник. Своего государства, своего дома, своего быта,
– указал Ткаченко.
Другие нарративы также нужны. Например:
- Об успехе. О воплощении желаний и планов, оптимизме – всем том, через что люди гордятся своей страной.
- О свободе. Ведь украинцы – свободные люди, уважающие свое право и право других быть собой и быть разными.
- О гостеприимстве. Украина ж разнообразна, и может стать магнитом для туристов со всего мира.
- Об истории. Ведь Украина искореняет номенклатурно-диктаторское прошлое из своей памяти.
- И об экономике. Ведь у Украины есть успешное экономическое будущее.
Украине нужны свои нарративы. Это – основа основ, от которой можно строить страну. Это те месседжи, которые ежедневно должны говорить вслух все украинские политики во всех СМИ,
– подытожил Александр Ткаченко.
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