Что известно о предателе-высокопоставленном чиновнике

По информации Службы безопасности, он уже признался, что с 2014 года работал на разведку России. Его завербовали после того, как он сбежал из Донбасса в Белгород.

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В российских спецслужбах ему дали псевдоним "Регин" и поставили задачу – получить секретную информацию государственного уровня. Российские оккупанты помогали ему делать карьеру в украинских властях. В частности, агент работал в суде, впоследствии в одном из Департаментов Администрации бывшего президента, а затем служил в армии.

Он также собирал компрометирующие данные о разных чиновниках. А с началом широкомасштабного вторжения в Украину – информацию о силовиках, оружии и военной технике,

– отметили в СБУ.

Задержание российского агента

Во время проведения спецоперации сотрудники Харьковского управления СБУ перехватили канал связи агента, установили его местонахождение и арестовали в Донецкой области. Предателю грозит пожизненное лишение свободы.

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