Бывших боевиков удалось задержать во время спецопераций в Одесской и Харьковской областях. На стороне оккупантов мужчины воевали на протяжении 2014 – 2016 годов.
Заметьте Оккупанты стянули танки, гаубицы и БМП в Донецкую область, – ОБСЕ
Задержанным сообщили о подозрении по статье об участии в террористической группе или террористической организации. Сейчас продолжаются следственные действия.
Задержание СБУ: последние новости
- В августе 2021 года СБУ удалось поймать агента ГРУ российского генштаба. Во время визитов в зону ООС он собирал информацию об украинском войске и его обеспечении. За свои услуги "сыщик" получал от страны-агрессора деньги.
- Также СБУ разоблачила 3 ячейки агентуры спецслужб России, которые действовали в сети. Они агитировали людей к ведению агрессивной войны и нарушению суверенитета Украины.
- Кроме того, СБУ задержала украинского военнослужащего, который собирал и передавал данные агентам разведки страны-оккупанта. Речь идет о секретной информации в сфере обороны. Мужчине инкриминируют государственную измену. Если вину докажут, ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы;