Колишніх бойовиків вдалося затримати під час спецоперацій в Одеській та Харківській областях. На боці окупантів чоловіки воювали упродовж 2014 – 2016 років.

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Затриманим повідомили про підозру за статтею про участь у терористичній групі чи терористичній організації. Наразі тривають слідчі дії.

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