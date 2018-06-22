Контрразведка СБУ предупредила создание "грязной бомбы" из радиоактивного вещества: детали

Сотрудники контрразведки СБУ в ходе спецоперации не допустили реализацию в стране радиоактивного материала Радий-226. Опасное вещество ввезли в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Оперативники спецслужбы установили, что участники организованной группировки готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала Радий-226, ввезенного в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы. Правоохранители обнаружили специально обустроенный на частном дворе тайник на глубине более двух метров. Специалисты изъяли из него контейнер цилиндрической формы, в котором и хранилась радиоактивное вещество,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что изъятое вещество направили в Институт ядерных исследований НАН Украины, где после проведенной экспертизы оно было идентифицировано как Радий-226. Кроме этого, стало известно об источнике происхождения "находки": она произведена в 1930-х годах чехословацкой компанией "Radiumchema".

Сотрудники контрразведки СБУ в ходе спецоперации не допустили реализацию в стране радиоактивного материала Радий-226

По заключению экспертов, Радий-226 в таком количестве является мощным источником гамма-излучения, без экранирования и надлежащего хранения он мог привести к радиоактивному заражению людей и местности. Попадание вещества из контейнера на открытую территорию привело бы к заражению двадцати гектаров.

Правоохранители обнаружили специально обустроенный на частном дворе тайник

Более того, использование Радия-226 злоумышленниками в террористических и экстремистских целях как компонента для взрывного устройства так называемой "грязной бомбы" могло повлечь катастрофические последствия на международном уровне.

Сейчас силовики установили всех соучастников преступления, причастных к незаконному обороту радиоактивных материалов. Продолжается досудебное следствие.