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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Контрразведка СБУ предупредила создание "грязной бомбы" из радиоактивного вещества: детали

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Участники организованной группировки готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала Радий-226, ввезенного в Украину контрабандой
Участники организованной группировки готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала Радий-226, ввезенного в Украину контрабандой / Пресс-центр СБУ

Сотрудники контрразведки СБУ в ходе спецоперации не допустили реализацию в стране радиоактивного материала Радий-226. Опасное вещество ввезли в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Оперативники спецслужбы установили, что участники организованной группировки готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала Радий-226, ввезенного в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы. Правоохранители обнаружили специально обустроенный на частном дворе тайник на глубине более двух метров. Специалисты изъяли из него контейнер цилиндрической формы, в котором и хранилась радиоактивное вещество,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что изъятое вещество направили в Институт ядерных исследований НАН Украины, где после проведенной экспертизы оно было идентифицировано как Радий-226. Кроме этого, стало известно об источнике происхождения "находки": она произведена в 1930-х годах чехословацкой компанией "Radiumchema".

сбу радійСотрудники контрразведки СБУ в ходе спецоперации не допустили реализацию в стране радиоактивного материала Радий-226

По заключению экспертов, Радий-226 в таком количестве является мощным источником гамма-излучения, без экранирования и надлежащего хранения он мог привести к радиоактивному заражению людей и местности. Попадание вещества из контейнера на открытую территорию привело бы к заражению двадцати гектаров.

сбу радійПравоохранители обнаружили специально обустроенный на частном дворе тайник

Более того, использование Радия-226 злоумышленниками в террористических и экстремистских целях как компонента для взрывного устройства так называемой "грязной бомбы" могло повлечь катастрофические последствия на международном уровне.

Сейчас силовики установили всех соучастников преступления, причастных к незаконному обороту радиоактивных материалов. Продолжается досудебное следствие.

 

Теги: Новости Украины Криминальные новости СБУ
Источник: 24 канал
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