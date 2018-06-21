СБУ задержала российских шпионов в Николаевской области

Сотрудники контрразведки спецслужбы и Управления СБУ в Николаевской области приостановили на территории региона деятельность агентурной сети, созданной представителями ГУ Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, оперативники СБУ задокументировали противоправную деятельность группы жителей Николаева, которые способствовали российской спецслужбе в проведении подрывной деятельности против нашей страны", – говорится в сообщении.

Изъятое у шпионов оружие

Сотрудники СБУ установили, что злоумышленники по заданию российской военной разведки создали разветвленную агентурную сеть из местных жителей, которые, в частности, осуществляли сбор разведывательной информации об общественно-политической обстановке в Николаеве, деятельности местных патриотических организаций и их активистов, дислокации и перемещении подразделений ВС Украины, военной техники, их привлечении к проведению операции Объединенных сил на востоке Украины.

Полученные данные организаторы сети передавали куратору из российской спецслужбы с помощью закрытых каналов связи.

Оперативники спецслужбы задержали двух организаторов сети, им объявлены подозрения в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на шестьдесят дней. В отношении других участников агентурной сети будут приняты отдельные процессуальные решения. Продолжаются следственно-оперативные действия,

– добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военнослужащие схватили бывшего офицера Вооруженных сил Украины Алексея Бидусенко, который в прошлом году перешел на сторону пророссийских боевиков.