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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинские военные схватили офицера ВСУ, который перешел к оккупантам: фото предателя

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Украинские бойцы схватили предателя
Украинские бойцы схватили предателя / Фото з Facebook

Украинские военнослужащие схватили бывшего офицера Вооруженных сил Украины Алексея Бидусенко, который в прошлом году перешел на сторону пророссийских боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба 93-й ОМБр в Facebook.

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В результате длительной сложной операции разведчиков 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и тактической группы "Моспино" в Украину возвращен предатель Алексей Бидусенко, который год назад, 16 июня 2017 года, перешел на сторону российских оккупационных войск,
– говорится в сообщении.

Как рассказал командир бригады "Холодный Яр" полковник Владислав Клочков, "старший лейтенант Бидусенко изначально производил впечатление трусливого неуверенного человека". По его словам, из-за этого коллаборанту поручили заниматься делом, которое не требует работы с секретными документами, а именно – подготовкой наградных листов.

"Сам факт его побега не вызывал особого удивления. Более интересным мы считали отследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады. Однако уровень компетенции Бидусенко разочаровал руководство оккупационных сил. Сначала его пытались использовать, однако затем выбросили, как тряпку на помойку. Но за измену всегда придется отвечать", – отметил Клочков.

Сейчас предателя Бидусенко передали правоохранительным органам. После завершения следственных действий, он предстанет перед украинским судом.

На Донбассе украинские бойцы схватили предателя

 

Теги: Новости Украины Криминальные новости Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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