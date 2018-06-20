Украинские бойцы разрушили опорный пункт пророссийских боевиков на Донбассе: красноречивое видео

Украинские военнослужащие уничтожили опорный пункт российских оккупационных войск на территории Донецкой области.

Об этом сообщает Национальный информационный портал "Тиск" в Facebook.

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"Артиллерия ООС накрывает опорный пункт "ДНР". Огонь, предположительно, велся артиллеристами полка НГУ "Азов" под Мариуполем", – говорится в сообщении.

Одновременно отмечается, что точное место и время обстрела неизвестны.

Видео уничтожения опорного пункта боевиков: