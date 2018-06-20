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Волонтер рассказал про уничтоженную украинскими бойцами вражескую технику на Светлодарской дуге

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Волонтер рассказал про уничтоженную украинскими бойцами вражескую технику на Светлодарской дуге
Волонтер рассказал про уничтоженную украинскими бойцами вражескую технику на Светлодарской дуге / Фото из Facebook-страницы Мисягина

Украинские военные из боевой группы К-2 из 54-й бригады отличились незаурядными успехами на Светлодарской дуге. За последние 5 месяцев бойцы уничтожили немало военной техники пророссийских боевиков.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Юрий Мисягин.

Он уточнил, что боевой группой уничтожены три БМП-1, БМП-2, МТЛБ-ЗУ. Также были повреждены и выведены из строя БМП-1, МТЛБ и три грузовика российских оккупационных сил.

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Кроме того, украинские военные неоднократно уничтожали такие позиции пророссийских боевиков как "Прыщ" ​​и "Слив".

У них слаженная боевая команда и подразделение хорошо обеспечено многими современными системами, которые пока в армию передают только волонтеры,
– отметил Мисягин.

Он добавил, что все данные об уничтожении техники подтверждены фото- и видеофиксацией, а также перехватами информации российских оккупационных сил.

"За уничтоженную технику врага подразделение неоднократно получало боевые премии и люди представлены к наградам", – отметил волонтер.

 

Теги: Новости Украины Волонтеры Война на Донбассе Светлодарская дуга
Источник: 24 канал
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