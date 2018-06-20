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Волонтер розповів про знищену українськими бійцями ворожу техніку на Світлодарській дузі

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Волонтер розповів про знищену українськими бійцями ворожу техніку на Світлодарській дузі
Волонтер розповів про знищену українськими бійцями ворожу техніку на Світлодарській дузі / Фото з Facebook-сторінки Мисягіна

Українські військові з бойової групи К-2 з 54-ї бригади відзначилися неабиякими успіхами на Світлодарській дузі. За останніх 5 місяців бійці знищили чимало військової техніки проросійських бойовиків.

Про це своїй сторінці у Facebook написав волонтер Юрій Мисягін.

Він уточнив, що бойовою групою знищено три БМП-1, БМП-2, МТЛБ-ЗУ. Також були пошкоджені і виведені з ладу БМП-1, МТЛБ і три вантажівки російських окупаційних сил.

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Окрім того, українські військові неодноразово знищували такі позиції проросійських бойовиків як "Прищ" і "Злив".

У них злагоджена бойова команда і підрозділ добре забезпечений багатьма сучасними системами, які поки що в армію передають тільки волонтери,
– зазначив Мисягін.

Він додав, що всі дані про знищення техніки підтверджені фото- і відеофіксацією, а також перехопленнями інформації російських окупаційних сил.

"За знищену техніку ворога підрозділ неодноразово отримував бойові премії і люди представлені до нагород", – наголосив волонтер.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Світлодарська дуга Волонтери
Джерело: 24 канал
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